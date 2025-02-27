В Татарстане подвели итоги работы промышленного сектора

В «Казань-Экспо» прошло заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана. На ней подвели итоги работы промышленности и потребительского рынка республики в 2024 году и задачи на 2025 год. В рамках коллегии также организована выставочная экспозиция производителей автокомпонентов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.