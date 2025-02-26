В Казани чествовали медицинские династии — общий стаж одной из них составляет более 800 лет

В Казанской ратуше сегодня состоялась церемония чествования представителей городских медицинских династий. 10 семей получили благодарственные письма и памятные статуэтки. Самый продолжительный стаж оказался у династии Жаворонковых — Богдановых — ее представители посвящают свою жизнь науке и здравоохранению уже более 800 лет. Главные кадры с церемонии — в фоторепортаже «Реального времени».
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