В Казани попрощались с экс-заместителем премьер-министра Татарстана Ильгизом Хайруллиным

Сегодня в культурном центре им. Пушкина прошло прощание с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана, первым председателем Общественной палаты РТ Ильгизом Хайруллиным. Он скончался в субботу, 22 февраля, на 86-м году жизни. В числе пришедших отдать дань памяти государственному деятелю были председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Общественной палаты Зиля Валеева. Оба подчеркнули, что были счастливы работать с Ильгизом Хайруллиным. На прощании объявили, что новая улица в райцентре Высокогорского района, откуда родом отец-основатель Общественной палаты, будет носить его имя.
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