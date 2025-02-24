Выставка «Забирай меня скорей» в центре современной культуры «Смена»

В «Смене» открылась выставка казанских художников — резидентов центра современного искусства «Забирай меня скорей». Участники: Зухра Салахова, Нурия Нургалиева, Надежда Ригова, Ирина Сафиуллина, Саша Шардак, BWb1 (Аарон Сильвестер и Руслан Кувшин), ORDO (Махмуд Абзалов и Дарья Родченко). Каждый создал свой «корнер» с искусством в условном торговом центре.
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