Выставка «Забирай меня скорей» в центре современной культуры «Смена»

11:55, 24.02.2025 17
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  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов
  • realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В «Смене» открылась выставка казанских художников — резидентов центра современного искусства «Забирай меня скорей». Участники: Зухра Салахова, Нурия Нургалиева, Надежда Ригова, Ирина Сафиуллина, Саша Шардак, BWb1 (Аарон Сильвестер и Руслан Кувшин), ORDO (Махмуд Абзалов и Дарья Родченко). Каждый создал свой «корнер» с искусством в условном торговом центре.

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