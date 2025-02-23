В Казани завершился чемпионат Татарстана по зимнему футболу

В футбольно-легкоатлетическом манеже Казани завершился чемпионат Татарстана по зимнему футболу. В соревнованиях приняли участие 15 команд, четыре из которых дошли до финала и за два дня определили лауреатов турнира. В итоге в заключительный день турнира казанская команда «Динамо» обыграла челнинскую «Турбину-Строитель», и стала победителем, набрав девять очков. По четыре у нижнекамского «Нефтехимика» и челнинцев, и они стали вторыми и третьими, соответственно, благодаря большему количеству голов, забитому нижнекамцами. На четвертом мете казанская команда «Рубин-Медиа».
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