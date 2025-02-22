«Эта дата символизирует мужество и героизм наших военнослужащих»: в Татарстане прошло торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля

В «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, который отмечается завтра, 23 февраля. Рустам Минниханов отметил, что сегодня в республике дали старт Году защитника Отечества. «Пользуясь случаем, хочу поздравить всех присутствующих с предстоящим 23 февраля — Днем защитника Отечества. Эта дата символизирует мужество и героизм наших военнослужащих, великую историю и победные традиции российской армии и флота, преемственность поколений доблестных защитников Родины», — сказал он. В конце мероприятия раис Татарстана вручил ряд государственных наград России и республики. Главные кадры с мероприятия — в фоторепортаже «Реального времени».
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