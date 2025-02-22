Как Татарстан готовится к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

18:20, 22.02.2025 39
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в «Казань Экспо» заседание организационных комитетов по подготовке и проведению в республике Года защитника Отечества и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, а также вдовам предоставят единовременные выплаты. Минниханов поручил держать на особом контроле работу по увековечению памяти героев, а также привлекать волонтеров к самому активному участию в мероприятиях по тематике года. О том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже «Реального времени».

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