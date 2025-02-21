В Казанском цирке стартовала новая программа «Удивительная история», основанная на реальных событиях. Она рассказывает о дне из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят 9 мая 1945 года ее глазами — все, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась.

Гостей Казанского цирка на манеже ждут дрессированные животные, номера воздушных гимнастов и акробатов, а также волшебная трансформация и клоунада.

«Удивительная история» будет идти в Казанском цирке до конца апреля 2025 года.