В Казанском цирке стартовала новая программа «Удивительная история», основанная на реальных событиях. Она рассказывает о дне из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят 9 мая 1945 года ее глазами — все, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась.
Гостей Казанского цирка на манеже ждут дрессированные животные, номера воздушных гимнастов и акробатов, а также волшебная трансформация и клоунада.
«Удивительная история» будет идти в Казанском цирке до конца апреля 2025 года.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.