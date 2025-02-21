В преддверие 23 февраля в Казани начала работу выставка о военном образовании «Дорога мужества»

В Казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны открылась выставка «Дорога мужества» об истории военного образования республики. Также есть экспонаты, посвященные участникам СВО, выпускникам Танкового и Суворовского училищ Казани. О том, какие работы представлены, — в фоторепортаже «Реального времени»
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