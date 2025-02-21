«Ак Барс» обыграл в овертайме «Нефтехимик» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл в овертайме «Нефтехимик» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию поражений из четырех игр подряд и вышла в плей-офф Кубка Гагарина.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Эрик О’Делл, Артемий Князев и Дмитрий Яшкин в овертайме. У «Нефтехимика» голы в активе Никиты Хоружева, Булата Шафигуллина. Для форварда казанцев О’Делла шайба стала первым результативным действием после декабрьского перехода в команду.