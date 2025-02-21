ВРП в 5,2 трлн рублей: прошла итоговая коллегия Минэкономики республики

Валовой региональный продукт Татарстана в 2024 году составил 5,2 трлн рублей, сообщил в докладе заместитель премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов на совместном заседании Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в республике и коллегии Минэкономики. Темп роста — 103,9% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Главные кадры с коллегии — в фоторепортаже «Реального времени».
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