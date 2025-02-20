В Госсовете Татарстана стартовала весенняя сессия

Сегодня проходит седьмое заседание Государственного совета седьмого созыва — первое в весенней сессии. На рассмотрении депутатов находятся 22 вопроса, в том числе 13 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект. С отчетами о деятельности выступили министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов и уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская. Главные кадры закулисья и с самого заседания — в фоторепортаже «Реального времени».
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