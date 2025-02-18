В Казани презентовали книгу про Шаляпина-гурмана

20:47, 18.02.2025 24
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В Национальной библиотеке РТ через иммерсивный спектакль представили книгу «Гурман из Суконной слободы: гастрономические пристрастия Федора Ивановича Шаляпина». Автором является доктор философских наук, профессор Елена Яковлев. В книге портрет Шаляпина-гурмана выстраивается на основе тетради рецептов, составленных личным поваром артиста Н. Н. Хвостовым, и автобиографической прозы самого баса. Главные кадры с презентации — в фоторепортаже «Реального времени».

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