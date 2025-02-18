Ветеранам СВО в Казани вручили 10 автомобилей

20:45, 18.02.2025 11
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В Казани вручили 10 легковых автомобилей участникам СВО, которые получили тяжелые боевые ранения и вернулись домой. Передача состоялась при участии депутата Государственной думы Ирека Богуславского. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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