В театре Тинчурина показали премьеру спектакля «Слава Воинам Отечества!»

В театре Тинчурина представили премьеру спектакля «Слава Воинам Отечества!», посвященный 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и героям СВО. Мелодрама основана на рассказах Амирхана Еники «Дитя», «Песня любви» и «Мать и дочь», инсценировку по ним написал постоянный автор театра Шамиль Фархутдинов, а режиссером стал Зульфат Закиров, сделавший постановку в формате спектакля-урока. Главные кадры с премьеры — в фоторепортаже «Реального времени».
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