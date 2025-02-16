В Казань прибыл «Поезд Победы» — передвижную выставку можно посетить до 18 февраля

13:27, 16.02.2025 40
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В столицу Татарстана прибыла иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы». Экспозицию о Великой Отечественной войне можно посетить до 18 февраля — для этого необходимо получить билет, пройдя регистрацию на сайте проекта. Каждый из 10 вагонов посвящен отдельным событиям ВОВ, в том числе о военных трибуналах — Нюрнбергском, Хабаровском и Токийском. Как встречали «Поезд Победы» в Казани и что могут увидеть горожане — в фоторепортаже «Реального времени».

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