В казанском парке Победы возложили цветы в честь 36-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Сегодня по всему Татарстану прошли торжественные мероприятия, посвященные 36-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В Казани оно традиционно состоялось в Парке Победы. Собравшиеся ветераны боевых действий, представили ветеранских организаций и студенты почтили погибших защитников Родины и возложили цветы у Мемориала воинам-интернационалистам «После боя». Как это было - в фоторепортаже «Реального времени».
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