В казанском парке Победы возложили цветы в честь 36-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

16:57, 15.02.2025 32
1/32
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Сегодня по всему Татарстану прошли торжественные мероприятия, посвященные 36-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В Казани оно традиционно состоялось в Парке Победы. Собравшиеся ветераны боевых действий, представили ветеранских организаций и студенты почтили погибших защитников Родины и возложили цветы у Мемориала воинам-интернационалистам «После боя». Как это было - в фоторепортаже «Реального времени».

Другие фотогалереи