Рустам Минниханов осмотрел выставку «Казань Агро»

В Казани на площадке «Казань Экспо» стартовал официальный осмотр ежегодной выставки достижений агропромышленного комплекса «Казань Агро». С инновационными решениями познакомился раис Татарстана Рустам Минниханов. В экспозиции представлены достижения в сфере растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также специализированной техники.
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