Казанская «Стрела» досрочно выиграла Кубок Федерации футбола Татарстана

13 февраля в футбольно-легкоатлетическом манеже завершается 11-й Кубок федерации футбола Татарстана среди молодежных команд. В этом сезоне в Казань приехали две команды, это молодежный коллектив «Оренбурга» и дубль «Нефтехимика». Хозяевами турнира могут считаться сразу три дружины — молодежная команда «Рубина», а также «Стрела» и «Трудовые резервы», которые более известны под названием ДЮСШ Вахитовского района.

За день до финиша досрочную победу одержала казанская «Стрела» под руководством Олега Миронова, интервью с которым готовится к выходу в «Реальном времени».