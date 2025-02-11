Казань увидела новую историю Пушкина

В Казани состоялся эксклюзивный предпоказ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Режиссер Феликс Умаров и актеры Алена Долголенко и Илья Виноградов лично представили картину казанским зрителям. Музыкальный байопик о жизни великого поэта, в котором ключевую роль исполнил номинант на «Оскар» Юра Борисов, охватывает самые важные этапы жизни Пушкина: от обучения в Царском Селе до трагической дуэли с Дантесом.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.