Казань увидела новую историю Пушкина

19:10, 11.02.2025 19
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В Казани состоялся эксклюзивный предпоказ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Режиссер Феликс Умаров и актеры Алена Долголенко и Илья Виноградов лично представили картину казанским зрителям. Музыкальный байопик о жизни великого поэта, в котором ключевую роль исполнил номинант на «Оскар» Юра Борисов, охватывает самые важные этапы жизни Пушкина: от обучения в Царском Селе до трагической дуэли с Дантесом.

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