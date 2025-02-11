«Манон Леско» впервые прозвучала в Казани

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля стал площадкой для уникального события — первого в Казани исполнения оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в концертной версии. Этот эксклюзивный показ стал ярким событием Шаляпинского фестиваля. В главных партиях блистали Светлана Касьян (Манон) и солист Мариинского театра Ахмед Агади (де Грие), а за дирижерским пультом стоял маэстро Эйюб Кулиев из Азербайджана.
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