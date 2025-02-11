«Ак Барс» с разгромным счетом проиграл в Казани «Торпедо» в матче КХЛ

«Ак Барс» разгромно проиграл «Торпедо» со счетом 1:5 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию из пяти побед подряд. Единственный гол в составе казанцев забил Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» шайбы забросили Евгений Свечников, Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов.
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