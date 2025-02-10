В художественном училище имени Фешина прошел открытый разговор «Зачем Казани авангард?»

17:15, 10.02.2025 25
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  • м
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • м
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В художественном училище имени Фешина состоялся открытый разговор на тему «Зачем Казани авангард?». Участники обсудили сохранение творческого наследия представителей локальной школы авангарда. Они также поговорили о развитии познавательного туризма, который знакомит с современным казанским искусством. Еще одной темой разговора стала роль музеев в создании туристических продуктов, связанных с историей регионального искусства. Особое внимание уделили наследию Николая Фешина и искусству Казани первой трети XX века.

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