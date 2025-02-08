Аавторы нового здания театра Камала провели звездный паблик-ток на «Казаныше»

На Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» прошел звездный паблик-ток авторов нового здания театра Камала - японского архитектора и основателя Kengo Kuma Architects Кенго Кума, который выступал онлайн, и сооснователя Архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро. Они рассказали о проекте, о том, как он видоизменился по сравнению с конкурсной концепцией 2021 года и как его удалось построить в столь рекордные сроки. Как это было - в фоторепортаже «Реального времени».
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