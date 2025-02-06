В столице Татарстана открылся Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

6 февраля в Казани открылся IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». В нем примут участие 11 тыс. человек, выступят 400 спикеров из 23 стран. Впервые форум посетят мэры, главные архитекторы, представители архитектурных вузов из стран БРИКС.
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