Битва лидеров: «Зенит-Казань» обыграл питерский «Зенит»

19:20, 01.02.2025 32
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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Действующий чемпион России по волейболу «Зенит-Казань» принял дома ближайшего преследователя в турнирной таблице – «Зенит» из Санкт-Петербурга, который тренирует легенда казанцев Владимир Алекно. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. Таким образом, казанский "Зенит" закрепился на первой строчке в таблице. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени".

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