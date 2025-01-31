В Казани открылась выставка «Сергей Есенин: «Я хочу верить в лучшее»

В казанском Музее Горького и Шаляпина прошло открытие выставки, посвященной Сергею Есенину. Она приурочена к 130-летию со дня рождения поэта. Экспозиция рассказывает о разных периодах его жизни, будь то детство в селе Константиново или путешествие по городам Закавказья. В завершении выставки посетители узнают о том, как создавался Музей-заповедник поэта.
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