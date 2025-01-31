31 января оперой «Кармен» открылся XLIII Международный оперный фестиваль Шаляпина в Казани. «Почему «Кармен»? Потому что ты возвращаешься к золотому фонду, к первому ряду спектаклей, которые отобрала сама история», — объяснял выбор директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. По его словам, для учреждения это уже третья постановка оперы.
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