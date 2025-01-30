Современное искусство Татарстана: в «Хазинэ» открылись две художественные выставки

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 30 января открылись сразу две выставки: экспозиция работ номинантов премии Минкульта Татарстана им. Баки Урманче, одной из самых авторитетных наград в области изобразительного искусства, и отчетная выставка Союза художников Татарстана, представляющая творческие итоги года, с акцентом на работы молодых художников, продолжающих традиции реалистического искусства.
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