Пленум «Динамо» РТ подвел итоги года

Казань торжественно отметила 99-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо РТ». Несмотря на то, что оно на три года младше федеральной организации, татарстанское «Динамо» добилось значительных успехов, особенно в последние годы, став важнейшим звеном в подготовке олимпийских сборных. Заседание, посвященное юбилею, прошло под председательством руководителя администрации раиса Татарстана, председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова. Он поздравил собравшихся перед началом заседания. О том, как прошла встреча, — в фоторепортаже.
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