В Казани попрощались с экс-главой Ростехнадзора Поволжья Борисом Петровым

12:13, 29.01.2025 24
1/24
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru

В Казани попрощались с экс-главой Ростехнадзора Поволжья, экс-министром экологии Татарстана Борисом Петровым. Траурная церемония прошла в театре им. Г. Кариева.

Другие фотогалереи