В казанской «Татнефть Арене» стартовало первенство России по следж-хоккею. В соревнованиях принимают участие семь сильнейших молодежных команд страны: «Металлург-следж» и «Уральские Волки», «ЛОКО-Следж» и «Торнадо», сборные Москвы и Санкт Петербурга, и хозяева ледовой арены казанская команда «Татсиб».
В торжественном открытии приняли участие заместитель министра спорта Ильдар Садриев, генеральный директор ХК "Ак Барс" Марат Валиуллин, исполнительный директор федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев. В числе наиболее заинтересованных болельщиков и зрителей был игрок хоккейных СК им. Урицкого и Итили», затем игрок команды «Крылья Барса» по баскетболу на колясках и игрок по слэдж-хоккею Владимир Старостин.
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