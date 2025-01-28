В Казани прошел матч 10-го тура чемпионата России по водному поло

13:49, 28.01.2025 34
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  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»
  • предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

В минувшие выходные действующий чемпион и лидер сезона КОС-СИНТЕЗ провел дома матчи 10-го тура чемпионата России по водному поло. Соперником стала сильная московская команда МК СШОР ВОСТОК.

Оба поединка заводчане выиграли, укрепив свои позиции вверху турнирной таблицы в шестерке сильнейших.

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