Фарид Мухаметшин вручил гран-при победителю конкурса «Студент года — 2024»

25 января отмечался День российского студенчества. В этот день в КРК «Пирамида» наградили победителей Республиканской премии «Студент года РТ — 2024». Гран-при получила студентка Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Светлана Вяткина. Главный приз ей вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин Главные моменты церемонии награждения — в фоторепортаже «Реального времени».
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