«Ак Барс» проиграл «Сибири» в домашнем матче

22:04, 24.01.2025 23
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на «Татнефть Арене» в Казани. Единственный гол в матче забил форвард «Сибири» Тейлор Бек, которому ассистировали Егор Мартынов и Брендан Лайпсик. Главные моменты матча - в фоторепортаже «Реального времени».

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