В Казани попрощались с заслуженным архитектором Татарстана Александром Дембичем

12:56, 24.01.2025 26
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Сегодня в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) простились с заслуженным архитектором Татарстана Александром Дембичем. В числе присутствовавших на церемонии были министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, помощник раиса РТ Олеся Балтусова, директор ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. На церемонии вспоминали о главных проектах Дембича и его вкладе в формирование казанской архитектурной школы.

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