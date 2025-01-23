В Казанском ГМУ чествовали профессора Льва Козлова

В Казанском государственном медицинском университете прошло торжественное расширенное заседание кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева , посвященное 95-летнему юбилею профессора Льва Козлова – заслуженного врача ТАССР, заслуженного деятеля науки Татарстана, почетного члена Российского общества акушеров-гинекологов, доктора медицинских наук. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени"
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