2 млн запросов: что увидели журналисты в Центре по обработке вызовов системы «112»

Центр по обработке вызовов системы «112» ежегодно принимает около 2 млн запросов, рассказали журналистам на пресс-туре по учреждению. Операторы и психологи работают с жителями и гостями со всей республики, а иногда помощь требуется и людям из соседних регионов. Сотрудники центра рассказали о трудностях своей работы и о том, как важно помогать другим.
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