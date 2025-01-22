2 млн запросов: что увидели журналисты в Центре по обработке вызовов системы «112»

13:48, 22.01.2025 15
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Центр по обработке вызовов системы «112» ежегодно принимает около 2 млн запросов, рассказали журналистам на пресс-туре по учреждению. Операторы и психологи работают с жителями и гостями со всей республики, а иногда помощь требуется и людям из соседних регионов. Сотрудники центра рассказали о трудностях своей работы и о том, как важно помогать другим.

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