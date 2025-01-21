Парламенты Татарстана и Тверской области заключили соглашение о сотрудничестве

19 января в Казань прибыла делегация Законодательного Собрания Тверской области. Главной целью визита было заключение соглашения о сотрудничестве с Госсоветом республики. Документ подписали сегодня, после чего руководители профильных комитетов обсудили друг с другом вопросы расширения и укрепления межпарламентского сотрудничества.
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