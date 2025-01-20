В Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка «Искусство Холокоста — оружие сопротивления»

В Доме дружбы народов Татарстана прошло открытие выставки «Искусство Холокоста – оружие сопротивления». В экспозиции представлены картины трех художниц, которые были узницами лагерей смерти: Мальвы Шалек, Эллы Либерман и Галины Оломуцки. Они стали символами стойкости и несгибаемого духа в условиях нацистской оккупации.
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