В Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка «Искусство Холокоста — оружие сопротивления»

17:40, 20.01.2025 21
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Доме дружбы народов Татарстана прошло открытие выставки «Искусство Холокоста – оружие сопротивления». В экспозиции представлены картины трех художниц, которые были узницами лагерей смерти: Мальвы Шалек, Эллы Либерман и Галины Оломуцки. Они стали символами стойкости и несгибаемого духа в условиях нацистской оккупации.

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