В Казани прошли крещенские купания

Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. В ночь на 19 января верующие окунаются в воду в иорданях — специальных прорубях, которые заранее готовят на разных водоемах. В Казани такие купания были организованы в в четырех местах. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени".
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