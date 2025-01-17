В Казани запустили в эксплуатацию вторую карту полигона "Восточный", который станет последним на территории города. Здесь установили уникальную для России станцию очистки фильтрата, а позже внедрят биорепеллентную систему для отпугивания стайных птиц - в феврале на полигоне появятся специально обученные хищные пернатые. Согласно расчетам, карты хватит на 2,5 года.
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