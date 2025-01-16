В Казани стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам

В казанском поселке Мирный начался пятый этап Кубка России по лыжным гонкам, который продлится до 19 января. Столица Татарстана собрала около 500 лучших лыжников страны из более 40 регионов. Стартовые гонки выиграли два представителя республики - Савелий Коростелев и Наталья Терентьева. Как это было - в фоторепортаже "Реального времени".
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