В казанском Кремле чествовали женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс»

13:59, 14.01.2025 21
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанском Кремле прошла церемония чествования женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс», который стал обладателем Кубка России по волейболу 2024 года. «В рамках розыгрыша трофея вы продемонстрировали яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и получили огромное удовольствие от игры», — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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