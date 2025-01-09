В Казани прошла премьера музыкального спектакля «Семь жемчужин. Река памяти»

В Казани состоялась премьера музыкального спектакля «Семь жемчужин. Река памяти». Главный герой Рамай теряет связь с близкими и разрушает свою семью. Но судьба дает ему шанс все исправить. Когда герой оказывается в отчаянном положении, перед ним открывается путь к священным жемчужинам, которые хранят мудрость предков. Вдохновленный легендой, Рамай отправляется в путешествие, чтобы найти себя.
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