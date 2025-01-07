«Крылья Барса» готовятся подтвердить титул сильнейшей команды России

07:00, 07.01.2025 38
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Победители Чемпионата России по баскетболу на колясках 5Х5 собрались на первой в наступившем году тренировке. Впереди сборы в Татарстане и подмосковных Химках, и четыре круга нового чемпионата РФ. «Крылья Барса» настроены сохранить титул в 2025 году и, более того, надолго прописать кубок в Казани. О том, как проходила тренировка, с какой миссией посетил занятие член совета директоров АО «ТАИФ» Радик Шаймиев, и какой дар он получил в ответ – в фоторепортаже «Реального времени».

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