«Крылья Барса» готовятся подтвердить титул сильнейшей команды России

Победители Чемпионата России по баскетболу на колясках 5Х5 собрались на первой в наступившем году тренировке. Впереди сборы в Татарстане и подмосковных Химках, и четыре круга нового чемпионата РФ. «Крылья Барса» настроены сохранить титул в 2025 году и, более того, надолго прописать кубок в Казани. О том, как проходила тренировка, с какой миссией посетил занятие член совета директоров АО «ТАИФ» Радик Шаймиев, и какой дар он получил в ответ – в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.