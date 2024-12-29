На набережной Казанки открыли первую в городе экологичную ёлку

На сцене-подиуме у набережной Казанки состоялось торжественное открытие первой в Казани экологичной ёлки. Инициатива принадлежит Дирекции парков и скверов, которая установила ёлку в рамках Стратегии развития Казанки. Высота конструкции составила четыре метра. Ёлка изготовлена из переработанного вторсырья: гранул, полученных из 460 килограммов производственных отходов.
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