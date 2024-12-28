600 претендентов на победу, и лишь 45 призеров: ТАИФ подвел итоги детского художественного конкурса

13:49, 28.12.2024 54
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  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева

«Родина моя, заветные тропинки», - такой была выбрана тема традиционного (проходит уже более 20 лет – прим. ред.) конкурса художественного творчества среди сотрудников компаний Группы ТАИФ. Всего на конкурс в трех возрастных группах – от 3 до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет и двух номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное искусство» – поступило более 600 работ. Жюри пришлось непросто, но в итоге были определены 45 призеров и победителей. Им вручили заслуженные награды. А затем состоялось праздничное чаепитие.

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