В Казани открыли платную часть Вознесенского тракта

В Татарстане официально открыли сразу три объекта: Вознесенский тракт в Казани, автодорогу Алексеевск — Альметьевск и новый перрон аэропорта Казани. На церемонии присутствовал мэр столицы республики Ильсур Метшин, а по видеосвязи подключились раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Фотокорреспондент "Реального времени" побывал на открытии Вознесенского тракта.
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