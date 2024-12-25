В кинотеатре «Киномакс-IMAX Казань» прошел показ анимационного сериала «Туган Батыр»

В кинотеатре «Киномакс-IMAX Казань» прошел закрытый показ трех серий анимационного сериала «Туган Батыр» — его основными зрителями стали дети. Они оценивали мультфильм с точки зрения детализированности, задавали вопросы о полнометражной картине, а автор проекта Радик Абдрахманов рассказал, что скоро начнутся переговоры с интернет-платформами.
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